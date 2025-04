Incêndios domésticos seguem frequentes em MS e acendem alerta para prevenção

Campo Grande já teve 98 casos e faixa-etária das vítimas varia entre 26 e 30 anos

Fogões deixados ligados, panela de pressão, curto-circuitos, velas esquecidas acesas e vazamentos de gás. Pequenos descuidos do dia a dia têm resultado em um número expressivo de incêndios domésticos em Mato Grosso do Sul. Segundo o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar do Estado), entre janeiro e abril deste ano, foram atendidas 238 ocorrências de incêndio em residências no estado. A capital, Campo Grande, lidera os registros com 98 casos, seguida por Dourados (17) e Ponta Porã (14).

O número representa uma leve redução de 4% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 248 ocorrências. Apesar disso, os bombeiros chamam atenção para o fato de que a maioria desses incêndios poderia ter sido evitada com medidas simples de prevenção.

Outro dado relevante é a mudança no perfil das vítimas. Em 2025, a faixa etária mais atingida foi entre 26 e 30 anos, com predominância masculina (63,3%). Em 2024, a maior parte dos afetados tinha entre 41 e 46 anos, também com maioria de homens (55,6%).

Causas frequentes e evitáveis

Os principais motivos que levam a incêndios residenciais, segundo o CBMMS, estão relacionados a falhas elétricas e ao uso inadequado de aparelhos e utensílios domésticos. As quatro causas mais recorrentes são:

– Curto-circuito e sobrecarga elétrica: provocados por instalações antigas, fiação danificada ou excesso de aparelhos ligados na mesma tomada.

– Vazamentos de gás: geralmente causados por mangueiras e registros mal conectados ou vencidos.

– Velas acesas sem supervisão: especialmente perigosas quando próximas a cortinas ou móveis.

– Panelas esquecidas no fogo ou mau uso de panela de pressão: campeãs em causar princípios de incêndio, principalmente em cozinhas.

Casos recentes ilustram esse tipo de risco. Em março deste ano, um incêndio em um apartamento no bairro Nova Lima, em Campo Grande, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e forçou a evacuação do prédio. Em Corumbá, uma panela de pressão causou um princípio de incêndio durante a madrugada, e em outro caso, um vizinho precisou arrombar a porta de uma residência para conter o fogo causado por uma panela esquecida no fogão.

Como evitar tragédias

Para evitar que situações assim aconteçam, os bombeiros reforçam orientações básicas de segurança:

– Não sobrecarregar tomadas com adaptadores ou extensões;

– Realizar manutenção periódica da rede elétrica e do sistema de gás;

– Nunca deixar panelas no fogo sem supervisão;

– Desligar o fogão e o registro de gás ao sair de casa;

– Utilizar velas com cautela e sempre longe de materiais inflamáveis.

Em caso de incêndio, a recomendação é abandonar o local imediatamente, alertar outras pessoas, não tentar salvar pertences e acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. “Evite inalar fumaça e, se possível, mantenha-se próximo ao chão para sair com mais segurança”, orienta a corporação.

Educação preventiva

O CBMMS também atua na prevenção e conscientização da população. São realizadas palestras em escolas, instituições públicas e privadas, além da distribuição de **cartilhas educativas** com dicas de segurança doméstica. O material está disponível no site oficial da corporação www.bombeiros.ms.gov.br/leia-nosso-gibis)

Apesar das estatísticas mostrarem uma ligeira redução nos casos, os bombeiros reforçam que qualquer incêndio é um alerta. “A maioria dessas ocorrências é totalmente evitável. A prevenção ainda é a melhor ferramenta para salvar vidas e evitar tragédias maiores dentro de casa”, afirma a corporação.

Por Suelen Morales

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram