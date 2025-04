Crédito do Trabalhador: Banco do Brasil ultrapassa marca de R$ 2 bilhões em empréstimos

O Banco do Brasil informou que mais de R$ 2,1 bilhões em desembolsos no Programa Crédito do Trabalhador foram realizados desde o seu lançamento, em 21 de março. Já foram contratadas operações em mais de 4,3 mil municípios de todas as regiões do país.

O Crédito do Trabalhador oferece acesso a uma modalidade de crédito com melhores condições e possibilita a oportunidade de contratação de um empréstimo com taxas menores para o pagamento de dívidas com taxas mais elevadas, proporcionando redução do comprometimento financeiro com prestações mensais. Essa modalidade garante uma experiência personalizada, ajustada às necessidades individuais de cada cliente.

“O Programa Crédito do Trabalhador reflete o compromisso do Banco do Brasil em oferecer soluções financeiras que realmente fazem a diferença na vida dos trabalhadores brasileiros. Superar a marca de R$ 2 bilhões em desembolsos é um marco que nos enche de orgulho e reforça nossa missão de promover inclusão financeira com responsabilidade e inovação. Estamos viabilizando a troca de dívidas mais caras para empréstimos com taxas menores, ajudando milhares de famílias a conquistarem mais estabilidade e confiança no futuro”, destaca a presidenta do BB, Tarciana Medeiros

Desde sexta-feira (25/4), o Crédito do Trabalhador pode ser simulado e contratado diretamente pelos canais digitais do BB, incluindo App, Internet Banking, terminais de autoatendimento, além das agências e correspondentes bancários.

Essa nova opção amplia os canais de contratação, agregando conveniência e facilidade aos trabalhadores que continuam contando também com a possibilidade de acesso a Carteira de Trabalho Digital (CTPS) para iniciar a simulação do crédito, informando o valor e o prazo desejado.

O BB reforça a importância da comparação de propostas antes da contratação, incentivando os trabalhadores a analisarem taxas, prazos e o Custo Efetivo Total (CET) para escolherem a opção mais vantajosa. O crédito é liberado após a averbação da margem ser efetivada.

Para saber mais sobre o Crédito do Trabalhador no Banco do Brasil, acesse AQUI.

Com informações da Agência Gov.