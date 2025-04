Homem agride mulher após ela se recusar a sair com ele por estar embriagado

Ante da agressão homem havia xingado mulher que deu um tapa no rosto do indivíduo

No último sábado (26), um homem agrediu a namorada após ela se recusar a sair com ele na cidade de Dourados. O homem estava embriagado e por isso a vítima recusou a sair com ele

Nos momentos que antecederam o caso, ela havia dado um tapa na cara do homem após ser xingada por ele e depois aconteceu a agressão do homem contra ela.

A Polícia Militar foi até a casa e a mulher disse que o suspeito passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. O homem agrediu a vítima com socos no rosto, no braço, abdômen e empurrões.

O homem foi preso em flagrante e levado à Depac de Dourados. A mulher disse que vai requisitar medida protetiva contra o homem.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

