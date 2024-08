Policia Civil de Sidrolândia prende mulher estelionatária que utilizava documentos falsos

Segundo informações, a mulher teria ido até um banco do município, se passando por outra pessoa por meio de um documento falso

Na tarde de ontem (05), uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia pelos crimes de uso de documento falso e estelionato.

Segundo informações, a mulher teria ido até um banco do município, se passando por outra pessoa por meio de um documento falso. Ao perceber o que estava acontecendo, o gerente do banco acionou os policiais.

A mulher tentou desbloquear o aplicativo bancário e realizar saques em dinheiro.

Os policiais realizaram a prisão em flagrante e a mulher foi encaminhada até a Delegacia de Sidrolândia onde irá responder por uso de documento falso.

