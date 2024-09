Incêndio na usina de asfalto não afeta obras na Duque de Caxias e Ernesto Geisel

No entanto, explosão deve atrasar o início do recapeamento em um bairro da Capital, disse o secretário Marcelo Miglioli

O incêndio na usina de asfalto que ocorreu na última sexta-feira (6), em Campo Grande, não vai afetar as grandes obras em andamento, como nas avenidas Duque de Caxias e Ernesto Geisel, conforme detalhou o titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Marcelo Miglioli, durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (9). No entanto, segundo secretário, o incêndio atrasou o recapeamento em um bairro da Capital — não mencionado por ele.

“A massa asfáltica prevista no contrato não faz parte das obras que já estão em andamento, que é o caso da Avenida Duque Caxias e também da Avenida Ernesto Geisel. Mas o incêndio deve afetar o início de outra obra de recapeamento. Estamos verificando a possibilidade para que nada seja atrasado com grande proporção”, disse Miglioli.

Prejuízo

Conforme explicado, as grandes obras também têm contratos com empresas terceirizadas para fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O secretário afirmou que é a primeira vez que Campo Grande trabalha com o Central/MS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul).

De acordo com o secretário, como a prefeitura não é responsável pela empresa, mantendo apenas contrato, não foi informado o prejuízo causado pelo fogo.

Recuperação da usina ou substituição da estrutura

O modelo de contrato foi adotado para redução de custos. No caso de abrir licitação, os valores são regidos pelo Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), detalhou o secretário.

Conforme ainda o titular da pasta, o programa de recapeamento existente na cidade, atualmente, contempla todas as regiões. “Ao contrário do que as pessoas pensam, a região central da Cidade tem uma menor área recapeada pelo programa. Todas as regiões são atendidas”.

Sobre o caso

A usina de asfalto do Central/MS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul), localizada no Núcleo Industrial, na saída para Terenos, pegou fogo na sexta-feira (6), em Campo Grande. O incêndio começou com a explosão de um tanque de óleo diesel. O fogo rapidamente se alastrou para outros equipamentos do local. As chamas podiam ser vistas de longe.

A estrutura atende as prefeituras da Capital, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari.

Com Kamila Alcântara

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Saiba mais: