BR-163 tem 14 pontos de interdições em MS nesta segunda; veja quais são

Para aqueles que pretendem passar pela BR-163, é preciso ficar atento aos pontos parcialmente interditados para obras na rodovia nesta segunda-feira (9). Ao todo, são 14 pontos de interdição, conforme informou a concessionária CCR MSVia.

De acordo com orientações do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), é fundamental que os motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Em caso de chuva, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 624 e 620;

Bandeirantes – entre os kms 589 e 588;

Caarapó – no km 216 e no km 192.

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – no km 845;

São Gabriel do Oeste – no km 612;

Campo Grande – entre os kms 461 e 458;

Campo Grande/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 420 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 406 e 405, e entre os kms 405 e 403;

Rio Brilhante – no km 323;

Dourados – no km 265;

Caarapó – no km 224;

Juti – no km 183;

Eldorado – no km 52.