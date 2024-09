Vídeo mostra incêndio de grandes proporções em usina de asfalto no Indubrasil

Incêndio de grandes proporções atinge usina de asfalto, localizada na Avenida Solon Padilha, bairro Indubrasil, em Campo Grande, e a fumaça pode ser vista a quilômetros de distância.

De acordo com o diretor do Consórcio Central MS, Vanderlei Bispo, responsável pela usina, na manhã de hoje, o produto utilizado para fabricar o asfalto estava sendo aquecido, quando houve uma explosão na caldeira e, consequentemente, se esparramou para o tanque de combustível contendo óleo diesel

“Eu não sei o que aconteceu. Na terça-feira iriamos iniciar uma grande produção de 14 toneladas de asfalto para Campo Grande. Eu posso informar que essa usina é seminova, está totalmente revisada e é um fato atípico. Uma usina totalmente revisada, seminova, ter um incidente dessa natureza. Ainda não consigo apurar a circunstância”, disse.

Em nota, o consórcio afirmou que o Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e agiu de forma rápida para conter as chamas.

“Felizmente, não houve registro de feridos. No entanto, os danos materiais estão sendo avaliados, e um boletim de ocorrência será registrado para que as causas do incidente possam ser devidamente investigadas. O Consórcio Central MS é formado pelos municípios de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari, e continuará informando sobre os desdobramentos deste ocorrido”, finalizou a nota.

