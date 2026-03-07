Batida entre carros deixa duas mulheres feridas em cruzamento sem sinalização em Campo Grande

Acidente entre dois carros deixou duas mulheres com ferimentos leves no início da tarde deste sábado (7), no cruzamento das ruas Elvira Coelho Machado e São Vicente de Paula, em Campo Grande. A colisão teria sido provocada pela falta de sinalização no local.

Segundo informações iniciais, a batida ocorreu por volta das 12h40. Um Honda City seguia pela Rua Elvira Coelho Machado, no sentido Avenida Ceará, quando foi atingido por um Volkswagen Gol que descia pela Rua São Vicente de Paula.

Com o impacto, o City foi arrastado e bateu contra um poste, enquanto o Gol subiu na calçada e atingiu o muro de um comércio.

Duas passageiras sofreram escoriações leves, uma mulher de 53 anos, que estava no City, e outra de 26 anos, esposa do motorista do Gol. Elas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa e na UPA Leblon.

No Gol também estava um menino de 5 anos, que estava na cadeirinha e não se feriu. A perícia foi acionada e deve avaliar as condições do cruzamento, onde não há placas de sinalização e a pintura da via preferencial está desgastada.