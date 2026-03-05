Procurando emprego? Funsat está com 1.308 vagas abertas na Capital

Em Campo Grande, empresas abrem 1.308 vagas de emprego em 122 profissões diferentes nesta quinta-feira (5). Interessados em candidatar-se devem comparecer à sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho).

No total, há 860 vagas com treinamento remunerado, que não exigem experiência para ingressar no serviço. Nesta categoria, as oportunidades são para atuar como armazenista (2), atendente de balcão (2), auxiliar administrativo (8), camareira de hotel (1), embalador à mão (11), engenheiro civil (8), frentista (2) e estoquista (12).

Além disso, no quadro geral, há vagas para vigia (12), vendedor interno (2), terapeuta ocupacional (1), porteiro (1), pedreiro (19), office boy (1), motofretista (1), monitor de alunos (2) e operador de telemarketing (50).

Já para o público PcD (pessoa com deficiência) são 82 vagas reservadas, para as funções de auxiliar de confecção (80), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Como se candidatar para as vagas

É necessário estar com o cadastro na Funsat em dia para receber encaminhamentos para entrevistas de emprego. Você deve cadastrar-se presencialmente na Fundação, com documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, em Campo Grande. É preciso estar atento ao horário de atendimento, que ocorre das 7h às 17h.

A Funsat atende pessoas com deficiência no Guichê 1, exclusivo para este público, no piso térreo da sede. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram