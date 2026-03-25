Idoso foragido por violência doméstica é preso após meses escondido

Homem de 63 anos era procurado desde novembro por agressões contra a companheira

Na manhã desta quarta-feira (25), um homem de 63 anos, procurado por episódios de violência contra a companheira foi preso em Campo Grande.

Ele estava foragido desde novembro de 2025, após descumprir uma decisão judicial relacionada a um caso de agressão.

Policiais Civis da Polinter localizaram e prenderam o suspeito que foi encaminhado a delegacia, onde permanece.

Informações sobre pessoas procuradas podem ser repassadas de forma anônima pelo e-mail polinter@pc.ms.gov.br ou pelo WhatsApp (67) 99202-2658.

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