Cinco bairros na rota do fumacê nesta terça em Campo Grande; Confira

Moradores precisam abrir as janelas e portas para que o veneno atinga os locais onde os mosquitos podem estar escondidos

Nsta terça-feira (19), o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), também conhecido popularmente como fumacê passa por cinco bairros da Capital.

O serviço visa combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, que podem causar endemias na cidade.

O fumacê irá circular das 16h às 22h nos seguintes bairros: Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Universitário, Alves Pereira e Centro Oeste. O moradores precisam abrir as janelas e portas para que o veneno atinga os locais onde os mosquitos podem estar escondidos.

O serviço é realizado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). No entanto, a pasta alerta que os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina porque tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário:

Noroeste 438 – Rua Piraputanga com a Rua Jordão.

Mape 447 – Ruya Pirinópilis com a Rua Maira Pavoa Braga

Universitário 453 – Rua Agostinho Bacha com a Rua Jambeiro

Alves Pereira 456 – Rua Humberto Fernandes Lino com a Rua João Scarano

Centro Oeste 459 – Rua Jandira com a Rua Porangaba

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.