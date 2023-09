Inaugurações, conferências e shows marcam celebrações dos 245 anos de Corumbá

A Prefeitura preparou uma extensa programação para celebrar os 245 anos de Corumbá. São inaugurações, assinaturas de ordens de serviço, conferências regionais, apresentações de dança, desfile cívico-militar, shows locais e a atração nacional do cantor Léo Chaves.

No sábado (2), a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, realizam a formatura dos alunos participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) das escolas da Rede Municipal de Ensino (REME), às 9 horas, no ginásio do Corumbaense.

No dia 5, terça-feira, o prefeito Marcelo Iunes promove a entrega de longarinas, frigobares, mesas, cadeiras e armários de secretaria para todas as unidades da Rede Municipal de Ensino (REME). A solenidade está programada para às 8h30 na Escola Clio Proença.

Já no dia 7 de setembro, a tradicional celebração do Dia da Independência começa às 9h30 no Jardim, seguida do Desfile Militar e da Quermesse da APAE. No dia 8, às 8 horas no Centro de Convenções do Pantanal, acontece a abertura do 1° Encontro de Negócios Fronteira Brasil-Bolívia, que conta com o apoio do Sebrae, Fecomércio, Sesc e Senac.

O 1° Encontro de Negócios da Fronteira visa proporcionar uma integração mais efetiva entre a classe empresarial de ambos os países. Os temas centrais do evento serão as oportunidades de exploração do turismo na região, relações comerciais, oportunidades de negócios e empreendedorismo criativo. Estão programadas ciclo de palestras, rodada de negócios e exposição de produtos e serviços dos empreendedores interessados.

Na quarta-feira (13), o prefeito Marcelo Iunes vai entregar vans e caminhonetes para atender técnicos, professores e alunos Secretaria Municipal de Educação. O ato está agendado para às 8h30 no Paço Municipal. No mesmo dia, mas às 18 horas no Centro de Convenções, será aberto o VII Congresso Estadual de Previdência Social, realizado pela ADIMP (Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Mato Grosso Do Sul) e pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (Funprev).

Pelo menos 300 pessoas de todo o Mato Grosso do Sul vão participar do Congresso, que vai reunir palestrantes de renome no cenário nacional e representantes do Tribunal de Contas (TCE-MS), da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) e do Ministério da Previdência Social.

No dia 17 de setembro, no Teatro de Arena do Porto Geral, a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico promove o evento Dança em Corumbá, uma atividade dedicada às academias e escolas de dança da região. No dia 19, terça-feira, o show gospel com o grupo Trazendo a Arca, às 20 horas na Generoso Ponce, será o ponto alto da Marcha para Jesus 2023.

No dia 20 de setembro, a partir das 22 horas também na praça Generoso Ponce, o cantor Léo Chaves fará um grande show popular em celebração aos 245 anos de Corumbá. A atração nacional foi viabilizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No dia 21, as celebrações começam logo cedo com a Alvorada Festiva nas escolas da REME. O desfile cívico-militar terá início às 17 horas e contará com a participação de pelo menos 80 instituições. Ao final, atrações locais se apresentarão na Praça Generoso Ponce.

No dia 22, às 18h30 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), terá início o Encontro do Conselho Regional de Administração. Já no domingo, 24, a Seresta Pantaneira está agendada para o Jardim da Independência, a partir das 19 horas. E no dia 25, às 8h30 na Escola Barão do Rio Branco, será feito o encerramento dos Jogos da REME.