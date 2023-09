Dia da bailarina: A paixão pela dança e o combate contra o racismo e culto a magreza no balé clássico

No dia 1º de setembro, comemora-se o Dia da Bailarina, uma data especial dedicada a homenagear e reconhecer a dedicação, talento e paixão das bailarinas em todo o mundo. A dança é uma forma de arte que transcende fronteiras culturais e linguísticas, e as bailarinas desempenham um papel fundamental na expressão artística e na promoção da beleza do movimento do corpo.

História

A história do Dia da Bailarina remonta ao século XVIII, quando a bailarina italiana Marie Taglioni, uma das mais renomadas da época, nasceu em 23 de agosto de 1804. No entanto, a data foi posteriormente alterada para 1º de setembro em homenagem ao início da temporada de balé no Teatro da Ópera de Paris, um dos mais prestigiados teatros de balé do mundo.

Além disso, o Dia da Bailarina também é uma ocasião para celebrar a força, a determinação e a resiliência dessas artistas, que frequentemente enfrentam desafios físicos e emocionais em sua jornada artística. Muitas vezes, as bailarinas são inspiradoras modelos para as gerações mais jovens que sonham em seguir uma carreira na dança.

Laura Silva, de 28 anos, é estudante de Letras com ênfase em Espanhol na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), enquanto Luísa Oliveira, de 21 anos, é uma jovem acadêmica de jornalismo na mesma instituição. Ambas compartilharam suas trajetórias singulares e inspiradoras na dança, destacando como essa arte influenciou suas vidas ao longo do tempo, além de abordarem os desafios que enfrentaram no mundo do balé clássico, como o racismo e a pressão para se adequar aos padrões de magreza.

Luísa compartilha sua história de como tudo começou: “Meu primeiro contato com a dança foi quando eu tinha 7 anos. Comecei com dança do ventre, o que foge do comum, já que as crianças geralmente iniciam no balé clássico. Muitas mães, por projeção de seus próprios sonhos, matriculam suas filhas diretamente no balé clássico. Eu sempre gostei muito de dançar e de assistir filmes sobre dança, mas iniciei na dança do ventre porque tinha um clube em Jales, SP, que oferecia aulas dessa modalidade.”

Porém, a história de Luísa com a dança não parou por aí. Ela continuou: “Logo depois, minha professora de dança do ventre abriu uma escola de dança, e eu comecei a fazer jazz. Alguém me disse que meu estilo de dança se parecia mais com o balé clássico. No começo, não gostei muito da ideia, achava o balé muito parado e chato. Mas com 11 anos, decidi tentar o balé clássico, e na primeira aula, me apaixonei. Amei as músicas, a parte teórica e fui muito bem recepcionada.”

Dança como Portal para a Cultura e a Socialização

Para Luísa, a dança desempenha um papel crucial na formação de uma pessoa. Ela diz: “A dança é uma porta de entrada para a cultura, um meio de socializar e conhecer novos amigos, além de ser benéfica para a saúde. Eu costumo dizer que é um combo: você aprende um pouco de cultura, adquire conhecimento teórico e faz muitos amigos, ao mesmo tempo em que cuida da saúde e do corpo. A dança é o esporte mais completo que existe.”

Ela enfatiza que sua trajetória na dança moldou significativamente quem ela é hoje:

“Devo muito do meu repertório e da pessoa que sou hoje à dança. Seria outra pessoa se não fosse essa jornada na dança. Graças ao balé, tenho amigas com quem ainda mantenho contato, e através da dança, pude viajar e participar de concursos e competições. Talvez, se não tivesse essa experiência na dança, não teria tido essas oportunidades enriquecedoras que me formaram como cidadã. A dança também me ensinou muita disciplina, não apenas no horário, mas também o respeito pelo professor e pelos colegas de sala, respeito pelo espaço uns dos outros. A dança me ajudou muito a crescer como ser humano.”

Desafios do Racismo no Balé Clássico

Luísa destaca que o balé clássico, diferentemente de outras modalidades de dança, carrega consigo um peso histórico. “O balé clássico foi criado na Europa por pessoas brancas para pessoas brancas. Quando chegou ao Brasil, precisou passar por diversas adaptações devido às diferenças no biotipo das mulheres brasileiras em comparação com as europeias. Isso afeta os movimentos exigidos na dança devido a questões biológicas. O balé é frequentemente considerado elitizado, é mais caro do que outras modalidades de dança, como jazz, dança do ventre e hip-hop. Além disso, exige roupas específicas que também têm um custo elevado, tornando-o menos acessível para algumas parcelas da população.”

A acadêmica também reflete sobre sua própria identidade racial:

“Me considero uma mulher negra de pele clara, e foi somente após entrar na universidade e estudar mais sobre questões raciais e colorismo que entendi completamente minha identidade como mulher negra. A partir desse entendimento, comecei a perceber muitos episódios de racismo na minha vida que antes eu achava que eram apenas piadas, mas não tinha noção da gravidade. Identifiquei que passei por experiências de racismo na modalidade do balé clássico.”

Transformações Positivas no Balé Clássico

Luísa reconhece que a conscientização e o progresso estão acontecendo no mundo do balé clássico: “Atualmente, vejo que os professores estão mais conscientes e melhor instruídos, muitos deles engajados na luta antirracista. O balé está crescendo e evoluindo, mas ainda existe uma invisibilidade das mulheres negras nessa modalidade.”

Encerrando a entrevista, Luísa compartilha que seu trabalho de conclusão de curso na UFMS será sobre a questão das mulheres negras no balé clássico, uma contribuição importante para continuar a conscientização e promover mudanças positivas no mundo da dança.

Uma Jornada que Começou aos 9 Anos

Laura nos leva de volta à sua infância, quando sua história com a dança começou a se desenrolar: “Eu comecei dançando aos 9 anos em um projeto de Ginástica Rítmica da escola onde eu estudava. Fiquei até os 11 anos e, infelizmente, parei de dançar. Mais tarde, aos 13 anos, experimentei a dança do ventre por cerca de seis meses, mas novamente parei. Foi aos 16 anos que comecei a dançar na igreja, não era ballet, eram coreografias para o louvor. Com 17 anos, tive minha primeira experiência com o ballet, com pessoas da igreja mesmo, e continuei até os 24 anos. Infelizmente, parei devido à pandemia.”

Laura contou sobre sua paixão pela dança, que permaneceu viva ao longo dos anos: “No final do ano passado (2023), comecei a fazer musculação, e a academia onde treino até hoje oferece aulas de Fitdance, que incluem coreografias de músicas variadas, como se fosse uma aula de ritmos. Neste mês de agosto, retomei as aulas de ballet, aos 28 anos.”

A Dança como Alimento para a Alma

A relação de Laura com a dança transcende o mero movimento do corpo. Ela compartilha suas emoções com entusiasmo: “Minha relação com a dança é de muito amor por essa arte. Dançar para mim é muito mais do que movimentar o corpo, é um alimento para a minha alma. É quando eu esqueço dos meus problemas e encontro um momento em que posso expressar meus sentimentos através do corpo.”

Além disso, Laura destaca os valores e habilidades que a dança lhe ensinou: “A dança é resiliência, aprendizado, disciplina, foco e amor. Muitas vezes precisei abdicar do meu tempo para as aulas e ensaios. Eu gosto de dançar como um todo, mas o ballet, especialmente o contemporâneo, é a minha maior paixão.”

Enfrentando Estereótipos e Preconceitos

Laura finaliza compartilhalhando um aspecto desafiador de sua jornada na dança:

“Por ser uma mulher negra, não, mas já sofri preconceito por ser acima do peso. Eu não tenho o corpo padrão magro, embora esteja em um corpo um pouco mais magro do que quando dançava anteriormente. Uma das responsáveis pela dança da igreja soltava discursos gordofóbicos para mim, dizendo que eu tinha que emagrecer porque estava muito gorda. Esse é um dos preconceitos muito presentes na dança. O culto à magreza ainda é muito forte no mundo da dança.”

O racismo e o culto à magreza são questões multifacetadas que afetam a experiência dos dançarinos no balé clássico.É necessários a reflexão coletiva da comunidade da dança, incluindo educadores, coreógrafos, diretores de companhias e dançarinos, para criar um ambiente mais inclusivo, diversificado e saudável para todos os envolvidos na arte da dança clássica.

