Polícia Federal rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

Imagem de Daniel Vorcaro na prisão — Foto: Reprodução
Imagem de Daniel Vorcaro na prisão — Foto: Reprodução

A PF (Polícia Federal) rejeitou nessa quarta-feira (20) a proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A decisão foi comunicada aos advogados do empresário durante reunião realizada com investigadores federais.

Apesar da negativa, a Polícia Federal deixou aberta a possibilidade de que Vorcaro apresente uma nova proposta de colaboração no decorrer das investigações.

Segundo apuração da PF, a proposta inicial apresentada pelo ex-banqueiro teria tentado preservar aliados políticos e autoridades públicas, o que foi considerado insuficiente pelos investigadores para avançar em um acordo de colaboração premiada.

A avaliação da PF também é compartilhada pela Procuradoria-Geral da República. Integrantes da equipe chefiada pelo procurador-geral Paulo Gonet entendem que a colaboração apresentada até o momento não atende aos critérios esperados pelas autoridades.

Mesmo com o alinhamento entre PF e PGR sobre o conteúdo da proposta, a Procuradoria ainda não formalizou decisão definitiva sobre a rejeição do acordo.

A delação premiada é um instrumento utilizado em investigações criminais para obtenção de provas e identificação de outros envolvidos em supostos crimes, mediante colaboração do investigado com as autoridades. Para que o acordo seja aceito, as informações apresentadas precisam ser consideradas relevantes, consistentes e capazes de contribuir efetivamente com as investigações.

 

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