Motociclista grávida para embaixo de caminhão na avenida Costa e Silva

Uma motociclista, de 23 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (4). A moça que está grávida de dois meses bateu na lateral de um caminhão no cruzamento entre a Avenida Costa e Silva com a Rua Frei Henrique de Coimbra, região do bairro Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a pilota de uma moto Honda Fan seguia pela Avenida Costa e Silva, quando um caminhão baú cruzou a respectiva avenida como dava, momento que alguns motoristas diminuíram a velocidade e pararam, menos a vítima.

O caminhão é grande e precisava atravessar a avenida para entrar em um armazém do outro lado da rua. Com o impacto, a motociclista chegou a entrar embaixo do caminhão.

De acordo com informações informações do Corpo de Bombeiros Militar, ela teve fratura nas duas pernas. Porém, que está consciente, orientada e com fortes dores. Por fim, ela foi encaminhada para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande.

