Detran de Mato Grosso do Sul abre leilão com Hyundai Azera para lance

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu mais um leilão nas categorias de circulação e sucatas, tanto aproveitáveis quanto inservíveis. Dessa vez, o leiloeiro responsável Marcelo Carneiro Bernardelli e os lances podem ser ofertados no site.

A partir das 9h (horário de Mato Grosso do Sul) os lances estão abertos para os interessados e podem ser ofertados até o dia 18 de novembro às 13h (horário de Mato Grosso do Sul).

Os veículos que estão sendo ofertados foram apreendidos em 18 municípios do Estado e a visitação aos lotes acontece nos dias 14 e 14 de novembro no pátio da Pmax que fica na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no bairro Santa Felicidade das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Circulação

Na categoria circulação, são ofertas 113 lotes de veículos, sendo 36 automóveis e 76 motocicletas.

Entre eles, está o Hyundai Azera 3.3 V6 2010 / 2011 na cor preta com lance inicial de R$ 8.792,00 e uma moto Honda CG 160 START 2023 / 2023 na cor azul com lance inicial de R$ 2.668,00. Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pode dar lance nos lotes ofertados.

Sucata aproveitável

Os veículos dessa categoria são desmanches e estão sendo oferecidos 76 lotes sendo 66 automóveis e 106 motocicletas. Apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do país podem dar lances.

Sucata inservível

Nesta categoria é ofertado lote único contendo 52 motocicletas e 14 automóveis que pesados, tem aproximadamente 17.499 Kg de material ferroso. Apenas pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem e que sejam cadastradas no Detran-MS podem fazer oferta de lances.

Com Gov MS

