Humap-UFMS adquire 18 novas macas para ampliar atendimento e reduzir tempo de espera de pacientes

Equipamentos serão distribuídos em diferentes setores do hospital para reforçar a assistência, garantir mais segurança aos pacientes e contribuir com a formação de profissionais da saúde

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), vinculado à Rede Ebserh, adquiriu 18 novas macas com o objetivo de otimizar o fluxo assistencial e aprimorar a qualidade do atendimento prestado à população sul-mato-grossense.

Segundo a instituição, os novos equipamentos irão ampliar a capacidade de atendimento, proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes durante exames, consultas e transferências internas, além de contribuir para a redução do tempo de espera nos serviços hospitalares. As macas reforçadas substituem equipamentos antigos que não atendiam integralmente às especificações técnicas previstas no contrato de facilities hospitalares.

De acordo com a chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar do Humap-UFMS, Rosimeire Romero da Silva Faccio, a disponibilidade adequada de macas permite tornar o atendimento mais ágil e eficiente.

“A aquisição tem como objetivo aprimorar a qualidade assistencial, garantindo maior segurança, conforto e adequação no transporte de pacientes nas diversas áreas da unidade hospitalar. Além de mais resistentes, as macas atendem integralmente aos critérios técnicos exigidos, contribuindo para a padronização dos itens utilizados no hospital”, afirmou.

As novas macas foram distribuídas em diferentes setores da unidade. Cinco equipamentos foram destinados ao Centro Cirúrgico; um ao Centro Obstétrico; um à Maternidade; dois ao Acolhimento Adulto; e um à Enfermaria da Clínica Médica. Também receberam novas macas os serviços de Hemodinâmica, Raios-X, Tomografia e Endoscopia, além dos ambulatórios Geral e de Ortopedia e dos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) Pediátrico e Adulto, incluindo as unidades de Doenças Infectoparasitárias e Unidade Coronariana.

A aquisição faz parte das ações voltadas à manutenção da infraestrutura hospitalar e à adequação dos serviços prestados. O investimento foi viabilizado por meio do contrato de facilities hospitalares, que contempla ainda serviços de apoio operacional, administrativo e logístico, além do fornecimento de mão de obra especializada e soluções tecnológicas para gestão e fiscalização contratual.

Além dos benefícios assistenciais, os novos equipamentos também devem reforçar as atividades de ensino desenvolvidas pelo hospital universitário. A disponibilidade de macas adequadas contribuirá para a realização de aulas práticas, simulações e estágios, oferecendo melhores condições para a formação de estudantes e profissionais da área da saúde.

“Dessa forma, o investimento em 18 macas promove melhorias simultâneas na qualidade do cuidado prestado, na segurança dos usuários e na formação de futuros profissionais de saúde, contribuindo para a excelência assistencial e acadêmica da instituição”, destacou Rosimeire.

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