Em dia de frio, assistência social atende 38 famílias em Campo Grande

Ações emergenciais incluem entrega de cobertores e cestas básicas e reforço no acolhimento de pessoas em situação de rua durante queda de temperatura

Nesta segunda-feira (15), as chuvas e a queda nas temperaturas dos últimos dias mobilizaram a rede de assistência social de Campo Grande. Nesta data, 38 famílias foram atendidas após terem as casas atingidas pelo temporal do fim de semana, com entrega de cobertores e cestas básicas.

Os atendimentos se concentraram nos Cras Indubrasil e Los Angeles, enquanto outras unidades do município seguem em alerta para novas demandas relacionadas ao clima.

Além do suporte às famílias nos bairros, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) intensificou as ações voltadas à população em situação de rua.

Quando os termômetros registram 12°C ou menos, é ativado um ponto de apoio no Parque Ayrton Senna, utilizado como acolhimento noturno para pessoas que recusam vagas em abrigos tradicionais. O espaço oferece colchões, cobertores, alimentação e encaminhamento para a rede socioassistencial.

Entre sexta-feira (12) e a madrugada desta segunda (15), equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social realizaram 72 abordagens, com 26 pessoas encaminhadas para acolhimento na rede municipal.

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