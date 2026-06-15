Caravana da Sudeco leva crédito e oportunidades de desenvolvimento para empreendedores de Bonito

Iniciativa da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste reúne instituições financeiras e entidades parceiras para orientar empresários e produtores rurais sobre acesso a financiamentos e apoio aos negócios

Bonito recebe nesta terça-feira (16) a Caravana da Sudeco, iniciativa da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) que tem como objetivo aproximar empreendedores, produtores rurais e investidores das principais ferramentas de crédito e desenvolvimento disponíveis para impulsionar a economia regional.

Reconhecida como uma das principais ações de fomento econômico da região Centro-Oeste, a caravana reúne instituições financeiras, entidades de apoio empresarial e órgãos públicos para facilitar o acesso à informação, orientar sobre linhas de financiamento e estimular novos investimentos nos municípios atendidos.

A programação será realizada na Praça da Liberdade, das 9h às 18h, com atendimentos ao público, palestras e orientações voltadas ao fortalecimento dos negócios e à geração de oportunidades para quem deseja expandir, modernizar ou iniciar um empreendimento.

O evento contará com a participação da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Sebrae, Governo de Mato Grosso do Sul, ASSEB (Associação Empresarial de Bonito), Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Cactvs e Prefeitura de Bonito.

Durante a ação, empresários, comerciantes, produtores rurais e profissionais liberais poderão esclarecer dúvidas sobre financiamentos, conhecer alternativas de crédito adequadas aos seus negócios e receber orientações especializadas sobre programas e instrumentos de apoio ao desenvolvimento econômico.

A proposta da Sudeco é fortalecer o ambiente de negócios nos municípios do Centro-Oeste, promovendo maior integração entre o setor produtivo e as instituições que oferecem suporte financeiro e técnico para estimular a geração de emprego, renda e investimentos.

A participação é gratuita e aberta ao público. A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar o acesso a oportunidades de financiamento e fortalecer o desenvolvimento econômico de Bonito e região.

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