“Hotel Americano”: Edifício José Abrão é tombado como patrimônio histórico de Campo Grande

O Edifício José Abrão, conhecido popularmente como “Hotel Americano”, localizado na Rua 14 de Julho, esquina com a Marechal Cândido Mariano Rondon, foi oficialmente tombado como patrimônio histórico e arquitetônico de Campo Grande. O decreto n. 16.575, publicado em 13 de março de 2026, determina diretrizes de proteção e preservação do imóvel e de seu entorno.

O pedido de tombamento tramitou por cerca de 15 anos, passando por avaliações técnicas e debates nos conselhos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural do município.

“O antigo Hotel Americano é considerado um marco arquitetônico do centro histórico de Campo Grande. Ao longo das décadas, o prédio se consolidou como referência na paisagem urbana da cidade e testemunhou diferentes momentos do desenvolvimento da cidade”, comenta a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sobre a importância da decisão.

Segundo o texto, ficam proibidas demolições, alterações ou reparos sem autorização da Fundac (Fundação Municipal de Cultura) e licenciamento da Prefeitura. A cobertura e as fachadas do prédio estão integralmente protegidas, e qualquer descumprimento implicará em multas e na obrigação de restauração às custas do proprietário.

O decreto também estabelece uma área de entorno, delimitada por lotes vizinhos, onde não será permitido erguer construções que impeçam a visibilidade do edifício ou que ultrapassem sua altura. Além disso, ficam vetadas pinturas com cores semelhantes às do prédio e a instalação de anúncios ou painéis publicitários, exceto indicativos que respeitem padrões estéticos definidos pela legislação municipal.

Todas as intervenções, inclusive paisagísticas, deverão ser submetidas previamente à Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), à Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) e à Fundac, conforme diretrizes de restauro previstas em lei.

Por Suelen Morales