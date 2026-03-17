Mulher é presa em flagrante com 170 unidades de remédios para emagrecer dentro de ovos de Páscoa

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu centenas de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidos dentro de ovos de Páscoa. A carga era transportada por uma mulher, de 27 anos, passageira de um ônibus interestadual que saia de Mato Grosso do Sul para Brasília.

A abordagem ocorreu na rodovia Marechal Rondon, na altura de Mirandópolis, no interior de São Paulo. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina, quando pararam o veículo.

Durante a vistoria no ônibus e nas bagagens dos passageiros, os agentes encontraram dois ovos de chocolate embalados. A atitude nervosa da mulher e as respostas contraditórias às perguntas levantaram suspeitas.

Ao abrirem os pacotes, os policiais localizaram 170 unidades de medicamentos escondidas dentro dos ovos. Outros remédios também foram encontrados dentro de um travesseiro e de um urso de pelúcia em formato de coelho, ambos pertencentes à mesma passageira.

A mulher foi detida e levada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Polícia Federal de Araçatuba como crime contra a saúde pública.