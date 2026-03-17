190 e 193: Equipes reforçam atendimento em inglês e espanhol para a COP15

Durante a realização da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15/CMS), Mato Grosso do Sul contará com atendimento bilíngue nas estruturas da segurança pública, garantindo suporte adequado aos participantes estrangeiros do evento. A estratégia integra o Plano Integrado de Segurança elaborado pela Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

O serviço será disponibilizado no CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e do COCB (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar). Os profissionais responsáveis pelos atendimentos nos números de emergência 190 e 193 estão preparados para prestar suporte em inglês e espanhol, facilitando a comunicação com delegações, autoridades e visitantes de outros países.

O recurso também estará disponível no atendimento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Durante a conferência, equipes estarão de prontidão junto à Blue Zone — espaço oficial do evento — e na Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), garantindo acolhimento e registro de ocorrências com estrutura adequada e comunicação em idioma estrangeiro.

Como parte das ações preparatórias para o evento internacional, a Polícia Militar também capacitou 23 militares que passam a integrar um núcleo especializado de policiamento turístico. Os profissionais receberam treinamento voltado ao atendimento ao visitante, mediação de conflitos, protocolos de segurança em eventos internacionais e interação com turistas estrangeiros.

Plano Integrado de Segurança

Além do atendimento bilíngue, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) estruturou um plano integrado de segurança para a COP15, elaborado desde julho de 2025 em parceria com órgãos das esferas federal, estadual e municipal. O objetivo é garantir um ambiente seguro e organizado para os participantes do evento, com ações coordenadas de policiamento, fiscalização e monitoramento.

Durante a conferência, as operações serão acompanhadas a partir do Gabinete de Ações Integradas, instalado no CICC/MS (Centro Integrado de Comando e Controle de Mato Grosso do Sul), reunindo representantes de diversas instituições de segurança, inteligência e trânsito. O planejamento também prevê patrulhamento aéreo, reforço do policiamento ostensivo e a atuação de unidades especializadas da Polícia Militar, como os batalhões de Choque e de Operações Especiais, que permanecerão de prontidão para eventuais acionamentos.

As ações incluem ainda o reforço do policiamento em pontos turísticos do Estado, especialmente nos municípios de Bonito, Jardim, Ponta Porã, além da região do Pantanal. A atuação contará com equipes do Comando de Policiamento Ambiental, do Batalhão Rural e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Já o Corpo de Bombeiros Militar ficará responsável pelas atividades de prevenção e combate a incêndios, além do atendimento pré-hospitalar no local do evento.

COP15 em Campo Grande

Campo Grande sediará, entre os dias 23 e 29 de março de 2026, a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, evento internacional organizado pela Organização das Nações Unidas e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A conferência reunirá representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e da sociedade civil de mais de 130 países e deve reunir cerca de 2 mil participantes.

A COP15 integra a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias, tratado ambiental global criado em 1979 no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que reúne países para definir estratégias de proteção de espécies migratórias e fortalecer a cooperação internacional na área ambiental. A coordenação das ações do Governo do Estado será conduzida pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com apoio das demais secretarias estaduais.