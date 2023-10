Soraya anuncia troca do União para o Podemos em busca de segundo mandato

Especialista acredita que estratégia seja fortalecimento no Senado

A senadora Soraya Thronicke informou ontem (26), que está deixando o partido União Brasil e se dirigindo ao Podemos. Com essa decisão, Soraya Thronicke busca estabelecer novas alianças e aumentar seu alcance, visando não apenas a reeleição como senadora em 2026, mas também uma eventual participação em projetos e discussões nacionais. “Saio do União Brasil com o sentimento de gratidão por tudo o que lá vivi e com o sentimento de dever cumprido em relação às missões que lá abracei. Fiz amigos para uma vida, a exemplo do presidente do partido, deputado Luciano Bivar e deixo as portas abertas”, disse a senadora que esclareceu a escolha do Podemos. “A ida ao Podemos tem a ver com as perspectivas de ampliação da minha base e condições para uma possível reeleição. Saio do União Brasil grata pelas oportunidades e em plena harmonia com o partido”.

Sobre o assunto, o analista político e advogado, Tercio Albuquerque afirma que a senadora ainda tem muito tempo de mandato para que uma mudança de partido agora, possa ser vista como estratégia para uma reeleição. Ele destaca que em sua visão, a mudança dela de partido reflete de forma imediata na atuação do Senado neste momento, ou seja, com vantagens a curto prazo.

Para o analista, até as eleições de 2026, Soraya poderá mudar novamente de partido. “Na verdade, a mudança tem mais relação com vantagens que ela passa a ter no Senado, em razão do equilíbrio de senadores do Podemos que estava em desvantagem com o União.

Para que haja algum benefício eleitoral, com vistas a uma possível reeleição será necessário aguardar a proximidade com o pleito federal e nesse tempo, a própria senadora poderá até mesmo ir em busca de uma outra agremiação eleitoral que, aí, sim, represente uma melhor possibilidade política. Agora é apenas uma conveniência da própria parlamentar.”

Filiação

A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu informou que a senadora Soraya Thronicke será filiada ao partido na quarta-feira, dia 28. A cerimônia de filiação deve ocorrer na Liderança do Podemos, no Senado Federal, a partir das 16h. Após o ato, a senadora Soraya Thronicke concederá entrevista coletiva no Salão Azul.

Histórico

Eleita ao Senado em 2018, impulsionada pela onda bolsonarista, Soraya assumiu o comando do diretório regional do antigo PSL em Mato Grosso do Sul. Ela manteve o cargo, mesmo após a fusão do partido com o DEM, que deu origem ao União Brasil.

No ano passado, Soraya Thronicke surpreendeu ao se candidatar à presidência da República, pelo União Brasil, obtendo pouco mais de 600 mil votos. Contudo, no primeiro trimestre deste ano, a senadora deixou a liderança do diretório, passando o bastão ao seu sucessor, Rhiad Abdulahad. Essatransição foi marcada por uma disputa interna e um racha no partido, envolvendo o grupo liderado pela ex-deputada, Rose Modesto, que almejava a presidência e aguarda a decisão final da Justiça.

Após o tumulto ocorrido nos bastidores, Soraya Thronicke optou por trocar de partido como parte de sua estratégia para ampliar o apoio político em busca de um segundo mandato como senadora. A senadora acredita que essa mudança para o Podemos será fundamental para fortalecer sua base de apoio e consolidar sua trajetória política.

A mudança de partido de Soraya Thronicke evidencia a dinâmica política em constante transformação e a busca dos políticos por agremiações que possam atender melhor às suas aspirações e estratégias eleitorais. Resta acompanhar como essa mudança impactará o cenário político estadual e nacional nos próximos meses.

Vereadores se mobilizam em trocas

Alguns vereadores de Campo Grande já citam que querem mudar de legendas, assim que abrir janela partidária, entre março e abril de 2024 para concorrerem à reeleição. Do Podemos, os vereadores Zé da Farmácia e Ronilço Guerreiro ainda não comentam com certeza. “Estamos analisando o cenário, mas no momento estou focado no mandato. Estou adorando ser vereador. Não é a certeza que me move, mas sim as possibilidades. Vamos aguardar a janela partidária”, disse o vereador Ronilço Guerreiro. “Continuo no Podemos.

Ainda é cedo para pensar em mudança de sigla”, afirma Zé

da Farmácia. Quanto aos demais vereadores, Tiago Vargas (PSD) quer migrar para o PL. Da mesma legenda, Beto Avelar muda para o Progressistas e nos bastidores é dito que o vereador, Junior Coringa mudará para o MDB, porém ele ainda não confirma.

Outro parlamentar do PSD que demonstra insatisfação na legenda é Valdir Gomes, mas sem definição para onde vai. Já o único vereador do PDT no Legislativo municipal, Marcos Tabosa, recentemente anunciou que irá migrar para o PSB.

