Velório em vida vira celebração coletiva em Campo Grande e convida público a participar

Com início à tarde e programação musical diversa, Tiago Pitthan transforma despedida em encontro sobre afeto, presença e o valor de estar vivo

O que poderia ser apenas uma despedida marcada pela dor ganha outro sentido em Campo Grande. No dia 30 de maio, o advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, de 49 anos, realiza um “velório em vida”: uma celebração aberta ao público que propõe transformar a finitude em encontro, música e memória compartilhada.

Diagnosticado com câncer de estômago em 2024, Tiago viu a doença avançar ao longo dos meses, até chegar a um estágio sem possibilidade de cura. Ainda assim, fez uma escolha consciente sobre como atravessar esse processo.

“Quando recebi o diagnóstico, foi até um alívio. Eu sabia quem era o inimigo. E decidi: eu tenho câncer, mas o câncer não me tem”, afirma.

Quando a morte deixa de ser abstrata

Por mais de um ano, a doença permaneceu quase invisível no cotidiano. Mas o cenário mudou no fim de 2025, quando o câncer atingiu os pulmões e trouxe limitações físicas severas.

“Foi aí que eu senti o câncer pela primeira vez. A morte deixou de ser uma ideia distante e virou algo real. E eu decidi que não ia partir sem celebrar minha vida com as pessoas que fazem parte dela”.

A ideia do evento nasceu justamente desse momento de virada. Em vez de um velório tradicional, silencioso e posterior à morte, Tiago quer estar presente, vivendo, rindo e compartilhando.

“Se meus amigos vão se reunir por minha causa, eu quero estar lá. Não quero ser só um corpo dentro de uma caixa fazendo figuração”.

Uma despedida para estar presente

A proposta encontrou eco. Sem estrutura formal de divulgação, o convite se espalhou e mobilizou amigos, artistas e até desconhecidos, que se ofereceram para participar da programação.

Devido à grande procura e ao alcance espontâneo do convite nas redes sociais, a organização decidiu abrir o evento ao público, sem necessidade de lista de convidados. A entrada será gratuita, com contribuição voluntária na portaria para ajudar nos custos da celebração e do tratamento de Tiago.

“Desde o diagnóstico, o que mais recebo é carinho. Essa festa também é uma forma de retribuir. Se consigo levar tudo isso de forma leve, é por causa das pessoas”.

A celebração começa à tarde e segue noite adentro, com uma programação que mistura estilos e encontros musicais. Mais do que um evento, Tiago define como um gesto de presença, um lembrete de que a vida segue acontecendo enquanto há tempo.

“A morte só vai acontecer um dia. Em todos os outros, a gente tem a vida. E a vida presta”.

SERVIÇO

Evento: Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito

Data: 30 de maio de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: Clube dos Canalhas (antiga Cervejaria Canalhas)

Endereço: Rua Dom Lustosa, 214 – Jardim Seminário, Campo Grande

Entrada: Gratuita (com nome na lista)

Contribuição: Voluntária na portaria para ajudar nos custos do evento e tratamento

Atrações confirmadas:

Miralonso MPB

Caos na Madeira (Sambacaos + Nó na Madeira) – roda de samba

Punk e os Malditos

DJ Samambaia

Coquetel Blue

Cassino Boogie

Outras informações: Venda de chope e porções no local, participação do Sapadog com lanches.

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