Mulher agride companheiro por ciúmes em bar no centro de Campo Grande

Um homem de 69 anos foi agredido pela própria companheira durante uma briga motivada por ciúmes, na madrugada deste sábado (3), em um bar na região central de Campo Grande (MS).

De acordo com o relato da vítima, o casal estava no local quando a mulher iniciou uma discussão ao tocar no assunto da ex-esposa dele. A situação rapidamente saiu do controle, e a mulher passou a agredi-lo com socos, mordidas e arranhões.

O homem ficou com ferimentos no braço direito e teve a camiseta rasgada. Ele contou à polícia que os dois estavam juntos há cerca de um ano e que o relacionamento já vinha apresentando sinais de conflitos frequentes, com outros episódios de agressão no passado.

Diante da violência, ele deixou o local e foi até a delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi classificado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela Polícia Civil. A mulher ainda não foi localizada para prestar depoimento.

