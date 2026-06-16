Vai apostar? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira

Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.019 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 16 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

 

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