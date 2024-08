Batida entre carros mata duas pessoas e deixa cinco feridos em Aquidauana

Grave colisão envolvendo dois carros matou Eduardo Nascimento, de 24 anos, e Edilson Ricardi, de 33, nessa quarta-feira (21), na BR-419, em Aquidauana, distante 140 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, a batida aconteceu próximo ao aterro sanitário da cidade. Além das vítimas fatais, outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de três anos.

Os veículos envolvidos são uma Fiat Fiorino e um Chevrolet Celta. De acordo com relato, o acidente aconteceu possivelmente por conta de uma nuvem de poeira levantada após a passagem do caminhão.

Ainda não se sabe quem invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro automóvel. Na batida, Eduardo morreu na hora. Edilson foi encaminhado em estado gravíssimo a um hospital da região, mas não resistiu e morreu.

Os outros feridos também foram socorridos e levados para unidades de saúde da cidade. A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local para iniciar as investigações.

