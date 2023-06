Homem morre em hospital com sinais de hipotermia após ser encontrado caído na rua

Nestor Silva dos Santos, de 53 anos, morreu na tarde de ontem (15), após ser socorrido com vida e com sinais de hipotermia, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, mas faleceu durante o atendimento médico. De acordo com os dados policiais, em dois dias, três pessoas morreram de hipotermia em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Civil, Nestor foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) caído na rua. Segundo o boletim de ocorrência, ele deu entrada na unidade de saúde por volta das 14h.

Relatos de médicos que atenderam a vítima, ele chegou na UPA apresentando morte cerebral, hipotermia e alcoolismo. Diante da situação, equipes da assistência social da Unidade de Pronto Atendimento procurou a polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como morte a esclarecer.

Três pessoas morreram de hipotermia em MS

Em dois dias de temperaturas baixas, Mato Grosso do Sul registrou até o momento três óbitos atribuídos a hipotermia. Na última quarta-feira (14), Sidinei Carvalho, 57 anos, foi encontrado por trabalhadores, na calçada de uma empresa madeireira, na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento, região sul de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, ele apresentava sinais de hipotermia. No mesmo dia em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, um homem foi encontrado morto em um barraco onde morava.

