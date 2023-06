Show de Natiruts na Capital é adiado; confira nova data

O show banda Natiruts, que aconteceria neste domingo (18), no Parque das Nações, foi cancelado nesta quinta-feira (15) devido ao mau tempo, o que impossibilitaria a construção do palco. A apresentação faz parte da turnê ‘Good Vibration’ e conta com entrada gratuita.

Nova data

A banda divulgou uma breve nota informando que a sua visita será reagendada para o dia 16 de julho, às 18h, no Parque das Nações Indígenas. No entanto, as informações sobre o adiamento ainda não foram atualizadas nas redes sociais do grupo, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e do Sesc MS.

Da mesma forma que o show da banda, a apresentação de Karla Coronel também foi adiada.

A banda

Com 25 anos de história, Natiruts fará uma apresentação de Reggae romântico, muito brasileiro mas também meio latino e meio blues, com a canção “Ela” que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. Natureza e arte se entrelaçam na levada dos Natiruts, que vai ao vento, nas asas de um beija-flor, penetra nos ouvidos, sacode os quadris e rapidamente chega ao coração.

“Good Vibration” é um disco que se propõe a aliviar a barra pandêmica de um mundo inteiro, levando a brisa, o sol e as vibrações positivas a todos que deles necessitam, não importa onde.