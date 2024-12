Homem morre em colisão entre carro e caminhonete na MS-306, em Costa Rica

Homem identificado como Valdete Nunes Godinho morreu, na manhã desta quinta-feira (5), na MS-306, em Costa Rica, distante 327 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que ele estava ser atingido de frente por uma caminhonete. No impacto, o veículo capotou.

Conforme informações do site MS Todo Dia, a colisão aconteceu por volta das 6h. Os indícios apontam que o condutor caminhonete tenha invadido a contramão e batendo no automóvel onde a vítima estava.

Devido os graves ferimentos, Valdete morreu na hora. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou o óbito. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também foi acionada e isolou a cena do acidente até a chegada da Polícia Civil e Perícia.

O casal que estava na caminhonete foi socorrido e encaminhado para Alto Taquari (MT). Entretanto, a passageira precisou ser transferida para Rondonópolis, devido o estado de saúde ser crítico. O marido dela fraturou algumas costelas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram