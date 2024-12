Caminhoneiro é preso com drogas na BR-262 em Campo Grande

Na manhã de hoje (5), um caminhoneiro, de 28 anos, foi preso pela polícia após ser flagrado carregando 113 quilos de drogas. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na BR-262, em Campo Grande.

O rapaz confessou que levava drogas na cabine do caminhão. Conforme o relato dele, ele teria sido contratado para carregar o caminhão com celulose de Três Lagoas até Santos (SP), mas outro homem também havia entrado em contato com ele para que transportasse a droga de Campo Grande até a cidade de Lins (SP).

Durante a vistoria, os agentes encontraram vários tabletes de drogas embalados em caixas de papelão. Ao todo foram encontrados 101 tabletes de maconha e 12 tabletes de cocaína.

O caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a sede da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em Campo Grande.

