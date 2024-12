Policia Civil prende suspeito de aplicar golpe em Angélica

Na manhã de hoje (5), a Policia Civil, por meio da Delegacia de Ivinhema, prendeu um homem, de 43 anos, suspeito de dar um golpe em uma jovem, de 21 anos, no município de Angélica.

De acordo com informações, o homem se intitulava como pecuarista renomado e disse a mulher que estava na cidade para vender gado. Conforme iam trocando conversas, o homem começou a demonstrar interesse amoroso pela jovem, e disse que lhe daria uma caminhonete.

Nessa terça-feira dia (3), ela e o homem foram até uma concessionária, e escolheram uma caminhonete avaliada em R$ 303 mil, além de R$ 3 mil em acessórios. No dia seguinte, o homem entrou em contato com a mulher, alegando que arcaria com o valor do veículo, mas que os R$ 3 mil dos acessórios deveriam ser pagos por ela.

A mulher concordou e deu o dinheiro para ele. Após realizar o pagamento, o suspeito desapareceu e a jovem percebeu que tinha sido vítima de um golpe.

Os policiais civis iniciaram as investigações e conseguiram identificar, localizar e prender o homem no centro de Ivinhema.

O valor encontrado com o suspeito foi devolvida à vítima.

Na delegacia, ele ainda tentou se passar por outra pessoa, mas depois acabou confessando a verdadeira identidade. Os policiais puxaram o nome dele no sistema e verificaram que o homem já tem passagens, com 95 registros por crimes semelhantes, além de ter um mandado de prisão em aberto.

