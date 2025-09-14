Vídeo: Motorista morre após cair em córrego e ser arrastado por correnteza em Campo Grande

Veículo caiu dentro do local devido a uma colisão provocada por um acidente de trânsito no cruzamento da Marechal Rondon com a Ernesto Geisel

Na madrugada deste domingo (14), por volta das 02h 35, um homem ainda não identificado morreu após um grave acidente no cruzamento das ruas Marechal Rondon com a Ernesto Geisel, no Centro de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, os veículos envolvidos eram um Polo e um Ônix. O motorista do Ônix caiu no córrego capotado e foi a vítima do grave acidente de trânsito. O corpo dele foi levado pela correnteza e foi localizado, metros à frente, na avenida Afonso Pena.

A outra motorista que se envolveu no acidente teve ferimentos e foi socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência), sendo encaminhada posteriormente para a UPA Santa Mônica.

Os veículos ainda seguem no local do acidente e o ônix dentro do córrego.

Confira o vídeo:

