Jovem é preso em Eldorado com porções de crack, maconha e dinheiro em operação de busca

Polícia encontrou drogas e R$ 470 na casa do suspeito, de 18 anos; ele foi autuado por tráfico

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante na terça-feira (1º) em Eldorado, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A ação resultou na apreensão de 70 porções de crack, cerca de 200 gramas de maconha e R$ 470 em dinheiro.

Os investigadores foram até o endereço do suspeito após diligências que apontavam envolvimento com o tráfico de drogas. No local, além dos entorpecentes, foram encontrados valores em espécie que reforçam a suspeita de comercialização.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Eldorado, junto com o material apreendido. Ele permanece preso e está à disposição da Justiça.

