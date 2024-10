Governo lança mais um pacote de licitações para obras de infraestrutura em rodovias estratégicas de MS

Para fortalecer a infraestrutura de Mato Grosso do Sul e apoiar o crescimento socioeconômico do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), anunciou a abertura de quatro licitações para obras em rodovias estaduais.

As iniciativas, publicadas na edição desta quinta-feira (31) do Diário Oficial do Estado (DOE), visam restaurar e pavimentar trechos estratégicos, facilitando o escoamento da produção, promovendo estradas mais seguras para a população e acompanhando o desenvolvimento econômico regional.

A Agesul lançou a licitação nº 018/2024 para a obra de restauração do pavimento e melhorias na rodovia MS-276, no trecho entre o final do perímetro urbano de Indápolis e o início do perímetro urbano de Deodápolis, com extensão de 30,80 km. A obra abrange os municípios de Dourados, Fátima do Sul e Deodápolis, e conta com um investimento estimado em R$ 83.813.236,46. A sessão de abertura desta licitação está marcada para o dia 2 de dezembro de 2024.

Prevista para restaurar a rodovia MS-436, a licitação Nº 019/2024, refere-se a obra que abrange o trecho entre o limite municipal de Camapuã e Figueirão (ponte sobre o Ribeirão da Pontinha) até a entrada da Rodovia MS-223, com uma extensão de 49,90 km. O investimento do Governo nesta obra está estimado em R$ 102.860.085,88. A abertura da concorrência para esta licitação ocorrerá em 3 de dezembro de 2024.

A Agesul também abriu a licitação nº 020/2024 para a implantação e pavimentação da rodovia MS-347, incluindo obras de arte especiais (OAEs). O trecho compreende o limite municipal entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, até a entrada da BR-419, com extensão de 31,18 km, abrangendo os municípios de Anastácio e Nioaque. Com um valor estimado de R$ 155.713.395,36, a sessão de abertura será realizada em 4 de dezembro de 2024.

A licitação nº 021/2024 visa à restauração e melhorias da rodovia MS-436, no trecho entre a entrada da BR-060 e o limite municipal de Camapuã e Figueirão, com extensão de 61,60 km no município de Camapuã. A obra está orçada em R$ 134.079.892,17 e a sessão de abertura acontecerá no dia 5 de dezembro de 2024.

Os editais e seus anexos estão disponíveis nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas. Com estas obras, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a infraestrutura e segurança viária, beneficiando a logística e o desenvolvimento sustentável em Mato Grosso do Sul. Todas as licitações têm sua abertura marcada para às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul.

Com informações da Agência de Notícias

