TRT está com edital do Concurso Público aberto para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, em Campo Grande

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região de Mato Grosso do Sul, está com edital do Concurso Público aberto para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, em Campo Grande.

Serão oferecidas 14 vagas e mais cadastro de reserva.

As inscrições serão abertas a partir do dia 6 de novembro e os interessados terão até o dia 7 de dezembro para realizarem as inscrições.

Conforme descrito no edital, o valor da taxa de inscrição para o cargo de Analista Judiciário será de R$ 110 e Técnico Judiciário será de R$ 90,00.

A remuneração inicial para Analista Judiciário será de R$ 13.994,78 e de Técnico Judiciário será entre R$ 8.529,65 ou R$ 9.773,56, dependendo do cargo.

As provas serão aplicadas no dia 9 de março de 2025 e a banca examinadora será a Fundação Getúlio Vargas.

Os resultados serão divulgados no site oficial da banca.

Com G1

