Sexta feira amanhece nublada e fim de semana deve ser de chuvas intensas em MS

O fim de semana deve ser de tempo instável em Mato Grosso do Sul, isso porque a meteorologia prevê a possibilidade de chuvas intensas e até mesmo risco de tempestades.

Essa instabilidade ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao transporte de calor e umidade, e formação de áreas de baixa pressão atmosférica, explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Campo Grande tem céu com algumas nuvens e registra 24ºC nesta manhã, 1º de novembro. A temperatura não passa hoje dos 31ºC e dos 27ºC no sábado e domingo. O Climatempo indica para possibilidade de chuva pela manhã e durante à noite desta sexta-feira. No período vespertino o sol aparece, mas com pancadas de chuva. O volume de chuva previsto é de três milímetros.

Já no sábado o sol aparece pela manhã, mas há previsão de chuva forte à tarde com volume de até 12,4 milímetros. Para domingo há previsão de chuva forte ainda pela manhã e volume de 15,2 milímetros.

Para a região sul do Estado as máximas previstas são de 29ºC em Ponta Porã e de 33ºC em Dourados. Na região pantaneira os índices são de 33ºC em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, e de 32ºC em Coxim.

Outras máximas previstas para hoje são de 34ºC em Naviraí e Ivinhema, 33ºC em Nova Andradina, 32ºC em Três Lagoas, Bataguassu, Maracaju e Nova Alvorada do Sul, 31ºC em Bonito e Paranaíba, e 29ºC em Costa Rica.