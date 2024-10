MS convoca 10 médicos para atuar em quatro cidades do Estado; saiba mais

A Secretaria de Estado de Administração convocou 10 médicos aprovados no processo seletivo para atuar nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Os convocados devem se apresentar na segunda-feira (21).

Do número total, cinco médicos serão destinados para Campo Grande, dois para Dourados, um para Ponta Porã e dois para Três Lagoas. A apresentação deve ocorrer no dia 21 de outubro de 2024, das 8h às 16h, na Secretaria de Estado de Saúde, em Campo Grande.

Conforme edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (14), estabelece a data entre 15 de outubro e 21 de setembro, para os candidatos preencherem o pré-cadastro dos dados pessoais no Portal do Servidor.

O período de contratação é de um ano, podendo ser prorrogado e o salário chega a R$ 5,1 mil. Para mais detalhes clique aqui.

