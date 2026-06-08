Brasil, Paraguai e Bolívia avançam em acordo para gestão compartilhada da Hidrovia do Rio Paraguai

Países discutem modelo conjunto de governança e futura concessão da hidrovia, com foco na integração regional, eficiência logística e fortalecimento do comércio sul-americano

Corredor estratégico para o transporte fluvial na América do Sul, a gestão da hidrovia do Rio Paraguai está avançando na construção de um sistema compartilhado entre Brasil, Paraguai e Bolívia.

Durante reunião realizada por videoconferência no dia 14 de maio, representantes dos três países alinharam um possível acordo internacional voltado à governança compartilhada e à futura concessão da hidrovia.

O objetivo é reforçar a integração regional para alcançar maior eficiência no transporte hidroviário, fortalecendo o comércio entre os países e promovendo o desenvolvimento das populações que dependem do rio.

Durante o encontro, o governo paraguaio apresentou uma proposta de atualização do modelo de gestão, com foco na modernização da concessão e no fortalecimento da coordenação entre os países ao longo da via fluvial.

Segundo o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Burlier, a proposta prevê maior cooperação entre os países. “A proposta busca ampliar a coordenação entre os países e garantir mais eficiência na navegação e no transporte de cargas ao longo da hidrovia, com previsibilidade regulatória e segurança jurídica durante toda a concessão”, afirmou.

A proposta contempla a prestação de serviços essenciais à navegação, como balizamento e sinalização náutica, monitoramento hidrológico e comunicação operacional, além da manutenção das condições de navegabilidade. Também prevê o uso de tecnologias para monitoramento do tráfego de embarcações e acompanhamento ambiental, com foco em maior eficiência e segurança operacional.

O modelo em discussão prevê a criação de um mecanismo trilateral de acompanhamento da concessão, com regras comuns de coordenação operacional, fiscalização e gestão do corredor hidroviário. As tratativas são coordenadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Programa de Parcerias de Investimentos.

A expectativa é que uma nova rodada de negociações ocorra na segunda quinzena de junho, com o objetivo de consolidar um acordo conjunto.

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