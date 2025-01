Governo Federal autoriza construção de novas moradias do “Minha Casa, Minha Vida” no Estado

O Ministério das Cidades autorizou nesta segunda-feira (29) a contratação de propostas do programa “Minha Casa, Minha Vida” para a construção de novas moradias populares. No Mato Grosso do Sul, 209 unidades habitacionais serão destinadas a quatro municípios: Douradina, Juti, Coxim e Sonora.

A medida foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial da União.

Municípios contemplados

As moradias serão distribuídas da seguinte forma:

– Douradina: 50 unidades

– Juti: 50 unidades

– Coxim: 59 unidades

– Sonora: 50 unidades

O programa atende famílias de baixa renda e prevê que as entidades responsáveis pela execução das obras sigam as diretrizes estabelecidas pelo governo federal para a formalização dos contratos.

Como participar do “Minha Casa, Minha Vida”?

Para se inscrever no programa, os interessados devem acessar o site da AGEHAB (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e cadastrar seus dados no sistema de Cadastro Compartilhado da agência.

Além disso, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de renda. A atualização cadastral deve ser feita a cada 24 meses.

O governo estadual também mantém o Bônus Moradia, iniciativa que facilita o acesso à casa própria para famílias que não possuem imóvel próprio nem tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais.

O programa oferece subsídio que varia de R$ 8.000 a R$ 32.000, conforme a renda familiar comprovada e o município onde o imóvel será adquirido. O valor pode ser utilizado para abater parte da entrada do financiamento habitacional.

