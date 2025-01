Edital seleciona artesãos para representar MS em eventos nacionais

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Coordenação Estadual do Programa do Artesanato Brasileiro, lançou o edital de seleção para artesãos e entidades do setor interessados em participar de feiras nacionais de artesanato (clique aqui para acessar). A iniciativa visa fortalecer a presença da produção artesanal sul-mato-grossense em eventos de grande visibilidade e fomentar oportunidades de comercialização.

Feiras contempladas e critérios de seleção

Os selecionados terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos em importantes feiras nacionais. Entre elas, o Festival Nacional de Artesanato da Bahia (FENABA), que ocorrerá de 24 a 27 de abril de 2025, em Salvador (BA); o 19º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, programado para acontecer de 21 a 25 de maio de 2025, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo (SP); a 25ª Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), que será realizada de 09 a 20 de julho de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE); e a 7ª Fenacce (Feira Nacional de Artesanato e Cultura), que ocorrerá de 09 a 14 de setembro de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

Para participar do processo seletivo, serão disponibilizadas oito vagas destinadas a artesãos e entidades representativas do artesanato. Essas vagas serão distribuídas da seguinte forma: quatro para Entidades Representativas do Artesanato, três para artesãos individuais e uma vaga exclusiva para Mestre Artesão, sendo esta última restrita a quem possui a Carteira Nacional de Mestre Artesão válida.

Critérios de participação

Podem se inscrever artesãos que sejam maiores de 18 anos, cadastrados no Sicab (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) e com Carteira Nacional válida. Também podem participar entidades representativas, como associações e cooperativas, desde que legalmente constituídas e com registro atualizado no Sicab. Além disso, os interessados devem ter disponibilidade para viajar e comercializar seus produtos durante os eventos.

Do total de vagas ofertadas para artesãos individuais, um mínimo de 10% será destinado a artesãos com deficiência (PCD), indígenas e quilombolas, garantindo maior inclusão e diversidade na seleção.

Os selecionados deverão arcar com despesas de passagens, hospedagem e alimentação. A FCMS será responsável pelo transporte das peças de Campo Grande às cidades-sede das feiras e pelo retorno à capital sul-mato-grossense. Os artesãos deverão chegar um dia antes da abertura do evento para montagem do estande e permanecer até o dia seguinte ao encerramento para a desmontagem.

Inscrições e cronograma

As inscrições estarão abertas até 28 de fevereiro de 2025. O processo seletivo inclui análise documental, avaliação por comissão interdisciplinar e período para recursos. A lista definitiva dos selecionados será divulgada em 11 de abril de 2025.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, Katienka Klain, destaca a importância da iniciativa. “O Projeto Feiras Nacionais é um dos mais tradicionais da Fundação de Cultura, oferecendo aos artesãos a chance de expandir seus negócios e conquistar novos mercados. Participar dessas feiras significa visibilidade e geração de oportunidades ao longo do ano”.

Com informações da Agência de Notícias de MS.