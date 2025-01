MS volta a registrar aumento casos de dengue tipo 3

O sorotipo da doença voltou a ciruclar após 15 anos em regiões MS.

A dengue sorotipo 3 (DENV-3), voltou a registrar aumento de casos em Mato Grosso do Sul e causar preocupações para as secretarias de saúde. O sorotipo 3 é considerado um dos mais violentos, com maior potencial de causar formas graves da doença.

De, acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SES(Secretaria de Estado de Saúde), são 204 casos confirmados até o momento em 2025, sendo 15 do sorotipo 3.

As macrorregiões com casos confirmados da cepa são:

Microrregião de Campo Grande: 05

Microrregião de Dourados: 03

Microrregião de Paranaíba: 01

Microrregião de Três Lagoas: 06

Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o registro traz preocupação, pois a maior parte da população está suscetível ao sorotipo, que não circulava na região há uma década e meia. Houve um aumento de 15% doença com 3 casos cofirmados da cepa na cidade.

De maneira geral, considerando todos os sorotipos da doença, os municípios de Jateí e Selviría registram alta incidência de casos da dengue no estado. Antônio João, Inocência, Pedro Gomes apresentam taxa de incidência média.

Estudos indicam que, após uma segunda infecção por qualquer sorotipo, o risco de complicações aumenta. Os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados a casos severos, o tipo 3 também é mais provável para espalhar e se propagar, provocando epidemias.

No ano de 2024, foram registrados 16.229 casos e 32 óbitos de dengue em Mato Grosso do Sul.

Confira os cuidados com a doença:

Para identificar o sorotipo, é necessário realizar o exame de isolamento viral, coletado entre o primeiro e o quinto dia de sintomas. Após esse período, é possível realizar apenas exames sorológicos para confirmação de dengue, sem identificação do sorotipo.

Os principais sintomas incluem:

Febre alta;

Dor de cabeça;

Dores nas juntas e no corpo;

Outros sinais, como cansaço e manchas pelo corpo.

Qualquer um dos sorotipos pode causar complicações graves, incluindo a dengue tipo 3.

Atenção aos sintomas de alarme: Sinais como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos podem indicar complicações. Nestes casos, busque assistência médica de imediato.

Prevenção

As ações incluem: Eliminar focos de água parada; Utilizar repelentes; Instalar telas de proteção nas janelas e portas; Manter reservatórios de água bem fechados.