Homem vai preso por crime de maus tratos após deixar cachorro morrer amarrado sob o sol

O homem disse a polícia ter esquecido do animal preso deste a data de ontem

Nesta segunda-feira (17), Um homem de 44 anos foi preso após seucachorro ser encontrado morto no sol, preso por uma corda, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

O animal apresentava infestação por ectoparasitas e foi encontrado visivilmente com quadro de desidratação. Uma denúncia foi realizada pelo 190 e a polícia constatou o crime ao encontrar o animal morto na residência. Os policiais militares acionaram a DECAT, que compareceu ao local com a perícia.

Foi constatado que o animal havia sido preso no sol por uma corda, em cima de pedregulhos, sem comida e água na varanda em frente a residência. O homem de 44 anos, foi levado até a Delegacia, onde foi preso em flagrante pelo delito de maus tratos a animais, quando é praticado contra cães e ocorre o óbito do animal.

O homem disse afirmou ter esquecido o animal amarrado desde ontem, o que chamou a atenção dos policiais pelo fato do animal estar em frente a casa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.