Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Iguatemi

Ação da Polícia Civil aconteceu na Vila Operária após denúncia e apreensão de crack

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13) em Iguatemi, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na Vila Operária.

A prisão foi feita pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil após denúncia anônima indicar a venda de entorpecentes em uma casa que já vinha sendo monitorada desde março.

No local, os policiais encontraram porções de substância semelhante ao crack escondidas e também já separadas para venda, além de materiais usados no preparo e embalagem da droga. Ao todo, foram apreendidos cerca de 12 gramas.

O suspeito foi levado para a delegacia após exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas para ajudar no combate ao tráfico de drogas.

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