Luan Santana lança o 3º EP de ‘LUAN CITY’

Depois de “Avenida Amarildo” e “Rua Marizete”, Luan Santana lança o 3º EP do álbum “Luan City”, com mais quatro faixas produzidas com muito carinho para “Alameda Bruna”. Ao homenagear o pai, a mãe e, agora, a irmã, o cantor segue consolidando a proposta de contemplar pelo seu trabalho o seu bem maior, que é a família.

“Alameda Bruna” traz no pacote as canções “Perigo Noturno”, primeira da lista a desembarcar nas plataformas digitais, a partir desta quinta (30/6), às 21h00, e no canal de Luan no YouTube, tem o clipe na madrugada. Composta por Felipe Marins, Edson Garcia, Júnior Pepato e Diego Silveira, a música já endossa o sucesso orgânico que costuma anteceder os lançamentos de Luan.

E assim como as demais faixas a seguir e as músicas já lançadas do álbum novo, “Perigo Noturno” chega na versão ao vivo registrada no show “Luan City”, realizado na Vila Itororó, área tombada pelo Patrimônio Histórico, em São Paulo, no final de 2021.

“Alameda Bruna” traz também “Maldito Girassol”, de Marco Esteves, Breno Casagrande, Lucas Santos e Matheus Marcolino.

Teremos ainda “Hábito” com a luxuosa participação de Chitãozinho e Xororó, também em versão ao vivo para a música composta por Christyan Ribveiro, Felipe KeF, Kaique KeF, Nudoze e pelo próprio Luan.

Fechando o EP, vem “Celta”, de Matheus Marcolino, Bruno Caliman e de novo Luan Santana, na proposta de um trabalho mais autoral que nunca.

Com informações da assessoria do cantor Luan Santana.