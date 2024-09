Termina nesta semana prazo para solicitar isenção de inscrição do exame do IFMS

Estudantes que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição para o Exame de Seleção 2025 do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) têm até sexta-feira (6) para realizar o pedido. A prova tem um custo de R$ 20, mas alunos matriculados no 9º ano de escolas públicas ou aqueles que possuem CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais podem ser isentos.

A solicitação de isenção deve ser feita no momento da inscrição no Exame de Seleção, diretamente na Central de Seleção do IFMS. O candidato deve selecionar a opção “Isento” no campo “Escolha a forma de inscrição” e comprovar sua condição, enviando um documento comprobatório em formato PDF, JPG ou PNG.

Para estudantes de escolas públicas, são aceitos boletins ou declarações escolares. Já para aqueles cadastrados no CadÚnico, é necessária a apresentação da folha resumo fornecida pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou do comprovante de cadastramento atualizado.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 10 de setembro, com possibilidade de recurso nos dias 11 e 12. O resultado final será divulgado no dia 16 de setembro. Caso a isenção seja negada, o candidato terá até o dia 27 de setembro para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

O Exame de Seleção 2025 oferece 1.760 vagas distribuídas em 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio, disponíveis em dez campi do IFMS: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2025.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até o dia 26 de setembro, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A prova, composta por 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, será aplicada no dia 20 de outubro. O conteúdo da prova está disponível no edital do processo seletivo, assim como provas e gabaritos de edições anteriores.

O IFMS também disponibiliza 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, com uma parte destinada aos candidatos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo, além de vagas específicas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

