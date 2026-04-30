Governo de MS autoriza promoções e ampliação de vagas em cursos para forças de segurança

Para valorizar e fortalecer a segurança pública do Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (30), com representantes e comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Durante o encontro autorizou a retomada e regularização das promoções de ambas as instituições, assim como a ampliação de vagas em cursos e concursos das corporações.

“Isto é um fruto do trabalho de todos nós. Só reforça e confirma o bom ambiente que temos em Mato Grosso do Sul, em que temos que fortalecer e equipar as forças de segurança do Estado. Neste contexto está a renovação de frota, aquisição de equipamentos e principalmente a valorização das pessoas. Todos olhando para o mesmo objetivo”, afirmou o governador.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, hoje é um dia importante para segurança do Estado, já que são decisões aguardadas pelas instituições.

“Além da retomada das promoções, e dos cursos necessários para efetivação (promoções) tanto da PM, como do Corpo de Bombeiros, também foi autorizado a ampliação para concursos de oficiais, vagas para cursos de sargento e cabos. Isso é fundamental para manter nossa tropa motivada, sempre pronta para realizar o serviço, produzindo os resultados que a nossa população exige e merece”.

O secretário estadual de Administração, Roberto Gurgel, explicou que serão colocadas em prática cinco promoções neste ano. “Fizemos um calendário de promoções referente ao ano base de 2025, que são quatro que vamos regularizar. E temos a primeira promoção referente a abril de 2026”.

Também destacou os cursos que serão realizados para as duas instituições, que vão contar com ampliação de vagas. “Agora falta apenas estipular o quantitativo. Vamos fazer um estudo para fechar estas vagas (ampliação) até sexta-feira que vem. São cursos de formação, curso superior de polícia, curso habilitação de oficiais e formação de sargento”.

Agenda positiva

Além dos representantes das categorias, os comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também participaram da reunião. Eles descreveram o encontro como positivo, já que são demandas e benefícios que as corporações desejavam e vão ser atendidas pelo Estado.

“Avançou muito nas nossas demandas, o calendário de promoções que será colocado em dia, bem como os cursos. Ou seja, uma agenda bem positiva. Nosso Governo do estado realmente fazendo a diferença para segurança pública. Importante que nós estamos avançando cada vez mais”, descreveu o comandante-geral da PM, o coronel Renato dos Anjos Garnes.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Frederico Salas, ressalta que esta decisão do governador mostra a valorização dos homens e mulheres da corporação. “Mostra a valorização dos nossos bombeiros militares no tocante à progressão na carreira. A tropa já estava com um número (cursos) de formações e o governo autorizou e falou que vai fazer ampliação”.