É hoje, Maracajú! Tradicional Festa da Linguiça começa com show de Luan Pereira

A 30ª Festa da Linguiça de Maracaju começa nesta quinta-feira (30), véspera de feriado, com show do cantor sertanejo Luan Pereira, no Parque de Exposições do município. A cidade fica localizada a 160 km de Campo Grande.

Os portões abrem às 20h e a apresentação principal está marcada para 22h, dando início à programação que segue até domingo (3), com shows, almoço e atrações regionais.

Na sexta-feira (1º), o destaque será o almoço na Super Tenda do Rotary, a partir das 10h30, além de apresentações de Gregório e Grupo Fronteira, Country Beat, Resenha da Muiérada, Murerada e DJ Celso.

Já no sábado (2), a festa continua com almoço e shows regionais durante o dia, com Rosy Firmo e Jorge Alarcon. À noite, sobem ao palco US Agroboy e DJ Celso.

O encerramento, no domingo (3), terá almoço aberto ao público e apresentações de Natália Paraguaia, Maurício Brito e Humberto Yule.

Ingressos seguem à venda, com opções de área VIP e camarote, acesse aqui.