Inscrições para a Oficina Gratuita de Animação Frame a Frame e Rotoscopia no MIS estão abertas

O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, vai oferecer a Oficina de Animação Frame a Frame e Rotoscopia, com o professor Régis Rasia. A oficina acontece de 24 a 31 de maio, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Serão 15 vagas, mediante confirmação e envio de carta de intenções.

O público-alvo são pessoas a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de maio, via preenchimento do formulário e envio de carta de intenções. https://forms.gle/zmWXrCtmY1QgXriT6 .Os selecionados serão comunicados após o encerramento das inscrições.

A animação frame a frame consiste em criar movimento desenhando ou ajustando imagem por imagem. Na rotoscopia, esse processo é feito a partir de vídeos reais, usados como base para desenhar por cima dos quadros, gerando uma animação com aparência de movimentos mais fluida e próximo do natural.

“Na Oficina de Animação Frame a Frame e Rotoscopia, dividida em quatro encontros ao longo de dois dias (manhã e tarde), vamos explorar as bases e práticas da animação frame a frame, com foco especial na técnica da rotoscopia. No primeiro encontro, abordaremos os fundamentos da animação e iniciaremos a experimentação em mesas digitais. Nos dois encontros seguintes, vamos mergulhar nos princípios práticos do frame a frame, testando ritmos, sobreposições e gestos animados. No quarto e último encontro, cada participante consolidará o processo com a criação de um trabalho prático individual ou coletivo. A oficina tem um viés essencialmente prático, com exercícios em todos os momentos”, explica o professor Régis Rasia.

O ministrante da oficina, Régis Rasia, é doutor em Multimeios pela UNICAMP e Mestre pela mesma instituição. Dedica-se ao ensino de graduação no bacharelado em Audiovisual da UFMS, ministrando as disciplinas de animação, edição, montagem e pós-produção audiovisual. Concentra projetos de pesquisas sobre o cinema brasileiro, cinema experimental e filme-ensaio.

A oficina terá a monitoria de Isabelle Pereira; Mileny Miyashiro; Larissa Neves e Gabrieli Abreu.

Serviço:

Oficina Gratuita de Animação Frame a Frame e Rotoscopia

Data: 24 a 31 de maio

Horário: das 9 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, 3º andar

Inscrições: https://forms.gle/zmWXrCtmY1QgXriT6

