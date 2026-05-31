Giancarlo Miranda é eleito presidente da Cobrapol para o quadriênio 2026/2030

No XXIX Congresso Nacional da Cobrapol, realizado em Brasília, os delegados das entidades filiadas aprovaram por unanimidade a chapa “Presença & União”, reelegendo Giancarlo Miranda para conduzir a Confederação pelos próximos quatro anos. Tony Brito assume como 1º vice-presidente e Leandro Almeida como 2º vice-presidente.

A eleição foi conduzida com legitimidade institucional plena: todas as decisões do processo eleitoral foram submetidas à plenária, instância máxima de deliberação da entidade e aprovadas pelos delegados presentes, reafirmando o compromisso da Cobrapol com a democracia e a transparência.

Os delegados também aprovaram a prestação de contas da gestão, consolidando a confiança na administração da entidade e no uso responsável dos recursos em benefício dos mais de 130 mil policiais civis representados em todo o Brasil.

A Cobrapol segue firme na missão de ampliar conquistas, defender direitos e fortalecer a Polícia Civil brasileira onde as decisões são tomadas.